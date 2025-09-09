Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер

Про це він сказав в етері Fox Business.

"Україна довела та продемонструвала, що готова піти на угоду. Вони готові заморозити лінію фронту, якщо отримають безпекові гаратії. Я думаю, є основа для угоди, і тепер потрібно переконатися, що це станеться", – висловився Вітакер.

Посол наголосив, що найважливішим є безпекові гарантії для Києва й можливість української армії захищатися. На його думку, також для забезпечення гарантій важлива присутність європейських військових на території України.

Зокрема, посол США при НАТО підкреслив: такі гарантії дозволять українському президенту Володимиру Зеленському укласти угоду щодо закінчення війни.

Водночас Вітакер сказав, що оголошені причини диктатора РФ Володимира Путіна стосовно війни "ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії".

"Однак обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода, захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян, я думаю, основа вже існує зараз. Було достатньо дискусій", – резюмував він.