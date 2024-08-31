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Україна має право проєктувати силу на територію РФ, - Британія в ООН

Євген Козярін
31 серпня, 2024 субота
00:40
Війна з Росією Радбез ООН

Статут ООН визначає, що Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію РФ

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Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при Організації Фергус Екерслі, передає Укрінформ.

“Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву”, - сказав Екерслі.

Він вважає, що Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози.

“Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу”, - зазначив дипломат.

Екерслі звернув увагу, що ні Сполучене Королівство, ні партнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації.

“Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну”, - підсумував він.

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Теги:
Україна
Росія
ООН
російська армія
Військові новини
Велика Британiя
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