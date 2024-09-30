Україна може без дозволу бити власною зброєю по цілях у РФ, - Держдеп США

Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Передусім, Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони є суверенною країною і можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато", - зазначив він у відповідь на запитання про можливість для України отримати дозвіл від США для ударів американською зброєю вглиб Росії.

Представник зовнішньополітичного відомства США звернув увагу на оборонні програми, які Україна запровадила впродовж останнього року.

Крім того, підкреслив Міллер, Штати не забороняють ЗСУ завдавати ударів по російських цілях поблизу кордону, звідки війська РФ розгортають наступальні дії.

Тому, за його словами, Україна має великий потенціал, аби захищати себе.

Речник нагадав, що минулого тижня президент Байден оголосив про виділення майже $8 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки.

"І ми продовжимо їх підтримувати", - запевнив Міллер.