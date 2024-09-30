Україна може без дозволу бити власною зброєю по цілях у РФ, - Держдеп США
Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів у по цілях на території Росії. Штати також не забороняють ЗСУ бити американською зброєю по прикордонню
Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Передусім, Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони є суверенною країною і можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато", - зазначив він у відповідь на запитання про можливість для України отримати дозвіл від США для ударів американською зброєю вглиб Росії.
Представник зовнішньополітичного відомства США звернув увагу на оборонні програми, які Україна запровадила впродовж останнього року.
Крім того, підкреслив Міллер, Штати не забороняють ЗСУ завдавати ударів по російських цілях поблизу кордону, звідки війська РФ розгортають наступальні дії.
Тому, за його словами, Україна має великий потенціал, аби захищати себе.
Речник нагадав, що минулого тижня президент Байден оголосив про виділення майже $8 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки.
"І ми продовжимо їх підтримувати", - запевнив Міллер.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
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