Україна повернула тіла 58 полеглих захисників
У п'ятницю, 16 лютого, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 58 полеглих оборонців
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.
У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.
У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. А згодом тіла полеглих воїнів повернуть рідним для поховання.
- 22 грудня 2023 року Україні вдалося повернути тіла 66 загиблих воїнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.71 Купівля 37.71Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе