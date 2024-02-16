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Україна повернула тіла 58 полеглих захисників

16 лютого, 2024 п'ятниця
12:47
Війна з Росією Україна повернула тіла 66 загиблих захисників

У п'ятницю, 16 лютого, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 58 полеглих оборонців

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Зазначається, що тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.

У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста. 

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. А згодом тіла полеглих воїнів повернуть рідним для поховання. 

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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