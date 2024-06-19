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Україна повернула з Росії 600 депортованих дітей, - посол у Нідерландах Карасевич

19 червня, 2024 середа
20:05
Війна з Росією Непокаране зло повертається

Україна повернула 600 дітей, незаконно вивезених окупантами на територію Росії. Водночас ворог загалом депортував понад 20 тис. маленьких громадян

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Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час виступу в Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ), передає Укрінформ.

"Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тис. дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тис. таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому", - заявив він.

Карасевич підкреслив, що ворог після депортації українських дітей змінює їхні імена, громадянство й віддає на усиновлення в родини росіян, наголосивши, що "така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу".

Також посол у Нідерландах додав, було запущено проєкт Bring Kids Back UA - комплексний план дій на доручення українського президента Володимира Зеленського. Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій, аби повернути додому всіх українських дітей, яких депортувала РФ.

Карасевич підкреслив, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей наразі приєдналися 37 країн.

  • 3 травня стало відомо, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
  • 12 червня повідомлялось, що на сайтах РФ із усиновлення з'явилися оголошення щонайменше про чотирьох дітей з України, яких росіяни викрали протягом перших місяців повномасштабної війни.
Теги:
Україна
Росія
окупанти
воєнні злочини Росії
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