Україна втопила 20% Чорноморського флоту РФ, - Bild

Про це пише Bild.

Як пише експерт Bild з аналізу відкритих даних, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним".

Проте після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України, пише видання.

Зазначається, що всього з того часу у відкритому морі було знищено 13 кораблів окупантів, а також будівлю штабу Чорноморського флоту. Крім цього, нещодавно бійці ГУР атакували ракетний катер "Івановєц".

За підрахунками експерта Маттіа Неллес, судячи із загального тоннажу кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

"Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків", - сказав історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.