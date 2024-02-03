Україна втопила 20% Чорноморського флоту РФ, - Bild
Українські бійці потопили п'яту частину Чорноморського флоту Росії. До повномасштабного вторгнення він налічував щонайменше 70 кораблів
Про це пише Bild.
Як пише експерт Bild з аналізу відкритих даних, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним".
Проте після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України, пише видання.
Зазначається, що всього з того часу у відкритому морі було знищено 13 кораблів окупантів, а також будівлю штабу Чорноморського флоту. Крім цього, нещодавно бійці ГУР атакували ракетний катер "Івановєц".
За підрахунками експерта Маттіа Неллес, судячи із загального тоннажу кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.
"Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків", - сказав історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.
- У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.
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