Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров

Про це він розповів в інтерʼю CNN.

Умєров нагадав про перемовини з делегацією Москви в Саудівській Аравії, Туреччині.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених", – додав секретар РНБО.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський і європейські лідери в ході візиту до Вашингтона домовилися про двосторонні й тристоронні зустрічі.

"Отже, на цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться двосторонні й тристоронні зустрічі", – сказав Умєров.