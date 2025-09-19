Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що нині українська та російська сторони продовжують перемовини лише з гуманітарних питань, зокрема, стосовно звільнення українських військовополонених
Про це він розповів в інтерʼю CNN.
Умєров нагадав про перемовини з делегацією Москви в Саудівській Аравії, Туреччині.
"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо та обмінюємо військовополонених", – додав секретар РНБО.
Він зазначив, що президент Володимир Зеленський і європейські лідери в ході візиту до Вашингтона домовилися про двосторонні й тристоронні зустрічі.
"Отже, на цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться двосторонні й тристоронні зустрічі", – сказав Умєров.
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що іноземні війська в Україні Москва буде розцінювати "як легітимну ціль", а "спроба спокусити" диктатора Володимира Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинить війну.
