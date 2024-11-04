Україна залежить від китайських постачань комплектуючих так само як Росія, - Defense Express

Про це він повідомив в етері "Еспресо".

"Україна залежить від китайських постачань комплектуючих для дронів не менше, ніж Росія. Загалом, якщо ми говоримо про українські FPV-дрони, які зараз масово використовуються, то значна частина деталей до них надходить з Китаю. Ми дуже залежимо від китайських постачань, як і Росія. Проблема в тому, що коли ми говоримо про постачання електроніки з Китаю до РФ, то йдеться про закупівлі у цивільних компаній, нібито, з мовчазної згоди Пекіна. Ці постачання оформлюються як цивільна продукція, наприклад, під виглядом газонокосарок. Ці постачання припинити неможливо, оскільки Китай не порушує цим жодних західних санкцій", - зазначив Катков.

За його словами, єдиний спосіб припинити виробництво російських "шахедів" — атакувати місця їхнього збирання, наприклад, в "Алабузі" в Татарстані.

"Це підприємство лише кілька разів було атаковане українськими дронами, адже йдеться про велику дальність. Україні потрібні далекобійні та ефективні засоби ураження. Українська оборонна промисловість постійно зазнає ударів крилатими ракетами з бойовими частинами, які значно потужніші за дрони, проте продовжує працювати. Але якщо мета — повністю знищити підприємство в Алабузі, то потрібна велика кількість засобів ураження та постійні методичні удари, а не одиничні акції. У нинішніх умовах залишається протидіяти загрозам, які існують у вигляді дронів-камікадзе та інших типів дронів. Для цього розробляються українські зенітні дрони та розгортається національна система радіоелектронної боротьби. Тому що постійно зростає відсоток так званих втрачених локаційно дронів", - резюмував він.