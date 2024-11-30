Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
Унаслідок операції IT-армії у найбільших російських операторів спостерігався масштабний збій
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"У найбільших російських операторів – Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл – спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри також зазначили, що операція IT-армії завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.
- 20 червня, українські кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку на банківську систему Росії, зокрема на оператора банківських карток "Мир".
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