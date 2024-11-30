Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"У найбільших російських операторів – Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл – спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також зазначили, що операція IT-армії завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.