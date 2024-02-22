Українська ППО вночі знищила 8 ворожих БПЛА
Увечері 21 лютого російський ворог запустив ударні безпілотники та ракету по території України. Натомість наші захисники відбили атаку та знищили 8 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що загалом ворог запустив 10 безпілотників типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Натомість українська ППО знищила 8 безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
- Ввечері середи, 21 лютого, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. На Полтавщині лунали вибухи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе