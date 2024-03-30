Українські бійці знищили ракету Х-59 у Дніпровському районі

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Близько 14:50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зауважимо, що о 14:48 Повітряні сили заявили про ворожу ракету, що рухалася в бік Дніпра. Тим часом у місті лунала повітряна тривога.