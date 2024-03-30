Українські бійці знищили ракету Х-59 у Дніпровському районі
Удень суботи, 30 березня, російська окупаційна армія запустила ракету Х-59 по території України. Українські сили ППО знищили ворожу ціль у Дніпровському районі
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Близько 14:50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зауважимо, що о 14:48 Повітряні сили заявили про ворожу ракету, що рухалася в бік Дніпра. Тим часом у місті лунала повітряна тривога.
- У ніч проти суботи, 30 березня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками й ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 9 "шахедів".
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