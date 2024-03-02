Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури
Росіяни промивають українським дітям мізки на тимчасово окупованих територіях. У маріупольському районі окупанти роздали дітям методички, у яких "пояснили, у чому різниця росіян та українців"
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше - дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.
Водночас "методичка з Кремля" намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять боронять свою державу та мільйонів українських родин від російських загарбників.
У міськраді наголошують, що саме таким чином російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України.
Фото: https://t.me/mariupolrada
- Російські окупанти організували для українських дітей у школах тимчасово окупованого Мелітополя уроки "російської ідентичності", на які примусово зганяє школярів міста.
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