Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Низькопробна пропаганда намагається "героїзувати" тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше - дитинство під мирним небом", - йдеться у повідомленні.

Водночас "методичка з Кремля" намагається паплюжити честь українських захисників, які стоять боронять свою державу та мільйонів українських родин від російських загарбників.

У міськраді наголошують, що саме таким чином російські окупанти намагаються виправдати себе та розпочату ними загарбницьку війну проти України.

Фото: https://t.me/mariupolrada