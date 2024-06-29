Ультиматум Путіна є визнанням поразки у цій війні, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ультиматум Путіна - безпрецедентна в історії світових війн і світовій історії пропозиція – віддайте мені ще й ті території, які я не зміг у вас захопити, тоді я готовий на перемир’я. Ніхто це серйозно не розглядатиме, ніхто не прийме. Але подивіться на цей ультиматум з іншого боку, очима путінського патріотичного бидла, яке його підтримує, - це ж відступ. Путін же ж розпочинав війну ультиматумом 30 країнам НАТО. Погрожуючи знищенням, сказав їм у день оголошення війни, що якщо ви лише наважитеся допомагати українцям, заважати мені трощити Україну, на вас чекають такі катастрофи, яких ви не знали впродовж вашої тисячолітньої історії. Тобто погрожував ядерною зброєю. Тепер уже зрозуміло, що це пуста погроза, Захід її не боїться", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога, зараз Путін намагається усіма силами втриматись при владі в Росії.

"І Путін зараз зайнятий іншим питанням. Так, він хотів стати володарем Всесвіту, він був упевнений, що Київ за 7 днів і що Захід відступить мало не до Ла-Маншу. Але тепер він зайнятий іншим - йому потрібно залишитися при владі в країні, що зазнала поразки. Тому що навіть його ультиматум, нахабний і сміховинний, - це визнання поразки його планів війни, яку він оголосив 24 лютого. Зараз його завдання – залишитися при владі", - додав він.

Піонтковський також вважає, що Путін намагатиметься покласти вину за поразку у війні на генералітет. Саме цим спробам присвячена начебто боротьба з корупцією в МО РФ.

"А як це зробити? Укласти якусь угоду, яка залишить у нього в руках велику частину території України. Отож він і сподівається продати своєму народові - своєму населенню і своїм прихильникам - це рішення як почесну нічию. Мовляв, так, мені не вдалося здійснити нашу величну мету. І він уже підготував винного: через те, що армія складається зі злодіїв і зрадників, вся його боротьба з корупцією – це спроба звинуватити армію в провалі плану захоплення України. Усім відомо, що Тимур Іванов був гаманцем Шойгу, а сам Шойгу був гаманцем Путіна. І всі ці мільярди йшли в кишені путінського угруповання. Тому це смішно, що він раптом дізнався, що в армії корупція. Він готує дві речі. Перша – вирвати цю угоду про почесну нічию і продати це населенню, звинуватити в провалі здійснення величної мети захоплення України та Європи корумпованих генералів", - зауважив політолог.