Унаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 542 дитини, 1289 постраждали
Станом на ранок 11 квітня 2024 року в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 542 дитини, ще 1289 - постраждали
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 11 квітня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 542 дитини загинули та понад 1289 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 529,
- Харківській - 346,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 130,
- Запорізькій - 107,
- Миколаївській - 103.
9 квітня внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області загинув 12-річний хлопчик. Наступного дня через обстріл міста Чорноморськ Одеської області загинула 10-річна та постраждала 4-річна дівчинка.
10 квітня внаслідок обстрілу окупантами міста Липці Харківського району Харківської області загинула 13-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопець.
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