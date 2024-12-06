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Усі постачання Україні, заплановані до 2027 року будуть виконані, - політичний оглядач Шкіль про кризу у Франції

Оксана Ліховід
6 грудня, 2024 п'ятниця
12:58
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Журналіст, політичний оглядач, депутат Верховної Ради IV-VI скликань Андрій Шкіль зазначив, що до 2027 року Франція є найнадійнішим союзником України в Європі

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Франція буде діяти в межах старого бюджету. Тобто старі бюджетні норми перекладуться на 2025 рік. Тому всі постачання Україні, які були заплановані на 2025, 2026, 2027 роки, будуть виконані. Не з'явиться нічого нового, на жаль, але хотілося, щоб французи дали нову техніку й ще більше грошей", - наголосив Шкіль. 

Політичний оглядач також додав, що після 2027 року побачимо, хто буде президентом Франції, але до 2027 року Франція є найнадійнішим союзником України в Європі.

Відставка уряду. Що передувало

Голосування за вотум недовіри ініціювали після того, як Мішель Барньє застосував статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Премʼєр взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету.

Президент Емманюель Макрон був переконаний, що уряд Барньє втримається, а парламент провалить голосування. Французький лідер також запевнив, що не піде у відставку, як цього закликала опозиція.

Ввечері середи, 4 грудня, французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Наступного дня президент Емманюель Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє.


 

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