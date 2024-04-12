"Усіх, хто там скаче, відправити на СВО": у Татарстані запропонували провести "п'ятничну мобілізацію" в нічних клубах

Про це Едуард Шарафієв написав у своєму Telegram-каналі.

За словами російського депутата, під час зустрічі з командирами він запропонував провести "одноденну мобілізацію".

"Провести її треба по всій країні у п'ятницю у всіх нічних клубах. І ось усіх, хто там усю ніч скаче, відправити на "СВО". Причому всі обмеження та відведення, наприклад, за станом здоров'я, анулюються, оскільки їхній стан здоров'я дозволяє прийти до нічного клубу", - написав депутат від ЛДПР Шарафієв.