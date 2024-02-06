"Усвідомили, що втрата літаків реальна": Гуменюк заявила, що РФ шукає нові маршрути для пусків ракет

Про це Гуменюк повідомила в етері телемарафону.

"Вони усвідомили, що втрата літаків абсолютно реальна на Херсонському напрямку. Переконливий приклад - мінус три винищувачі-бомбардувальники, розвідувальний літальний пункт, повітряний пункт управління. Це все дуже суттєві втрати на нашому напрямку", - зазначила вона.

Гуменюк пояснила, що наразі росіяни намагаються виміряти рубіж запуску ракет, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів. Як приклад вона навела керовані авіабомби, які запускаються на відстань від 50 до 70 км і далі курсують за своїм маршрутом, не наражаючи на небезпеку літаки.

"Виходячи з цих параметрів ворог намагається приміряти, звідки може атакувати. Вони очевидно вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють, що за ними залишається загальна перевага у повітрі, але небезпека знищення з нашого боку їхніх літаків теж дуже висока", - сказала Гуменюк.

За її словами, перерва між масованими ракетними атаками може свідчити про підготовку наступних атак. Водночас ворог не припиняє атакувати точково.

"Також за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївщині. Була випущена ракета типу Х-59, і, цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО. (...) Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів", - додала Гуменюк.

Крім того, росіяни зменшили використання "шахедів": це може свідчити про "певні складнощі". Проте, як розповіла Гуменюк, спостерігається активність вантажних бортів за напрямком Тегеран-Москва, яка може свідчити про те, що РФ шукає нові майданчики для пуску і проводить злагодження підрозділів.