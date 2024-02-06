Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Усвідомили, що втрата літаків реальна": Гуменюк заявила, що РФ шукає нові маршрути для пусків ракет

"Усвідомили, що втрата літаків реальна": Гуменюк заявила, що РФ шукає нові маршрути для пусків ракет

6 лютого, 2024 вiвторок
10:20
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни шукають нові маршрути для пусків ракет: наразі ворог перевіряє українську систему ППО

Про це Гуменюк повідомила в етері телемарафону. 

"Вони усвідомили, що втрата літаків абсолютно реальна на Херсонському напрямку. Переконливий приклад - мінус три винищувачі-бомбардувальники, розвідувальний літальний пункт, повітряний пункт управління. Це все дуже суттєві втрати на нашому напрямку", - зазначила вона. 

Гуменюк пояснила, що наразі росіяни намагаються виміряти рубіж запуску ракет, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів. Як приклад вона навела керовані авіабомби, які запускаються на відстань від 50 до 70 км і далі курсують за своїм маршрутом, не наражаючи на небезпеку літаки. 

"Виходячи з цих параметрів ворог намагається приміряти, звідки може атакувати. Вони очевидно вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють, що за ними залишається загальна перевага у повітрі, але небезпека знищення з нашого боку їхніх літаків теж дуже висока", - сказала Гуменюк. 

За її словами, перерва між масованими ракетними атаками може свідчити про підготовку наступних атак. Водночас ворог не припиняє атакувати точково. 

"Також за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївщині. Була випущена ракета типу Х-59, і, цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО. (...) Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів", - додала Гуменюк. 

Крім того, росіяни зменшили використання "шахедів": це може свідчити про "певні складнощі". Проте, як розповіла Гуменюк, спостерігається активність вантажних бортів за напрямком Тегеран-Москва, яка може свідчити про те, що РФ шукає нові майданчики для пуску і проводить злагодження підрозділів. 

  • Раніше Гуменюк заявила, що попри досить помірну зиму, Росія не припиняє енергетичного терору, а Об'єкти критичної інфраструктури залишаються пріоритетними цілями окупантів. 
Теги:
Україна
Росія
ракетний удар
Читайте також:
Мобілізація, повістки
5 лютого, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: бізнес просить ВРУ доопрацювати документ, аби не паралізувати економіку
Володимир Цибулько
5 лютого, 2024 понедiлок
Зеленський торгується з Заходом, аби посидіти подовше при владі, - політолог Цибулько
ЗСУ, мобілізація
5 лютого, 2024 понедiлок
Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
11:21
США планують збільшити виробництво боєприпасів для потреб України
10:46
Жозеп Боррель
Головний дипломат ЄС Боррель прибув в Україну
10:39
Контррозвідка СБУ
В Україні викрили російську агентурну мережу, до якої входили посадовці ГУР і СБУ
10:39
Анонс
Афіша виставки фотографа Дениса Кривого
У Києві відкриється виставка пам’яті фотографа Дениса Кривого
10:33
Нейробіологи зі США вперше надрукували на 3D-принтері нейронну тканину, що функціонує, як людський мозок
10:32
OPINION
Микола Княжицький
ФСБ, зокрема у Німеччині, активно захищає РПЦ в Україні
10:24
OPINION
Віталій Портников
Bihus.іnfo звинувачує СБУ. Колонка Віталія Портникова
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:12
Конкурентка Трампа на праймеріз Гейлі попросила захисту в Секретної служби, - Reuters
10:08
Олексій Арестович
Суд Москви заочно арештував Арестовича за двома звинуваченнями
10:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Стеження за журналістами: у влади зашкварів вже на трьох януковичів
09:46
Урсула фон дер Ляйєн
Допомога у €50 млрд від ЄС: фон дер Ляєн сказала, коли Україна почне отримувати кошти
09:13
Латвія
Збройним силам Латвії постачали чай із Росії та сіль із Білорусі, - ЗМІ
09:10
Ексклюзив
"Все буде залежати від забезпечення наших військ": Згурець про оборону Авдіївки
09:09
Денис Малюська
"Сором за "роботу" спецслужби": Малюська про стеження за журналістами Bihus.Info
08:49
Ексклюзив
Ракета
"Ворог готується до наступної ракетної атаки": Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги
08:35
російська армія, мобілізація
У Курській області російський солдат під час сварки розстріляв свого товариша по службі, - росЗМІ
08:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море ракетоносій з загальним залпом до 4 "калібрів"
08:21
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 6 лютого
Росіяни обстріляли готель у Золочеві на Харківщині: загинула двомісячна дитина
08:19
Ексклюзив
Бердянськ
Окупанти не допускають колаборантів до виробництва дронів у Бердянську, - заступник голови райради Дудукалов
08:15
Джо Байден
Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде допомоги Україні
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Жереб кинуто. Але навіть без Залужного проблеми залишаться
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів, - Генштаб
07:50
Ентоні Блінкен
Блінкен приїхав на Близький Схід і обговорив із саудівським принцом бін Салманом шляхи завершення війни Ізраїлю та ХАМАС
07:39
повінь
Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей
07:16
нафта ембарго санкції
Країни G7 планують посилити правила імпорту російської нафти, - ЗМІ
06:46
На фото біженці з України
У Молдові створять установи для інтеграції біженців з України
06:38
Гелікоптер Black Hawk
У Колумбії впав військовий гелікоптер Black Hawk: загинули 4 людини
06:20
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області дронами
05:59
світ Африка ГУР вагнерівці війна з Росією
Бійці ГУР захопили у Судані вагнерівців, які планували держпереворот, - ЗМІ
05:58
Велика Британія
"Кращі результати для поранених": Британія показала, як навчає українських військових хірургів
05:35
Європарламент
Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд
05:26
Японія і ЄС
Мелоні та Кішіда підтвердили рішучість Італії та Японії у підтримці України
05:08
Чечня Росія кадирівці моліція
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
04:39
аеропорт, Франкфурт
У Німеччині анонсують новий страйк: протестуватимуть пілоти та персонал Lufthansa
04:12
Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
03:16
Росія транспорт аеропорти санкції проти Росії
У Росії літак з відомими фігуристами застряг в снігу
02:48
санкції проти Росії
Євросоюз може обмежити пересування дипломатів із РФ, - Politico
02:20
Іран
Іран розпочав будівництво четвертого в країні ядерного реактора
01:52
Реджеп Ердоган та Путін
Це може сприяти припиненню зловмисної діяльності Кремля, - держдеп про контакти Туреччини і РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV