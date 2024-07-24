Уся техніка ворога виявляється ще на підході та знищується: командир 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
Командир 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, з позивним Рост, зазначив, що росіяни не припиняють спроб штурмувати позиції ЗСУ в напрямку Лимана
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За останні 11 місяців на Лиманському напрямку жодного разу ворог не припиняв спроб штурмувати нас малими чи великими групами в напрямку Лимана. Тому не можу сказати, що цей напрямок сьогодні тихіший, ніж будь-який інший. Ворог постійно тисне, але 60-та окрема механізована бригада як стояла щитом, так і стоїть, не втративши жодної позиції", - зауважив Рост.
За словами командира 60-ї ОМБр, навесні цього року на Лиманському напрямку відбувалися потужні ворожі штурми механізованими підрозділами.
"Російські танки та БТР йшли у великій кількості, але вся техніка була знищена. Зараз ворог йде тільки пішим ходом або на квадроциклах, намагаючись підійти до наших позицій. Але багі - це не броня, і дуже гарно горить", - наголосив Рост.
Командир 60-ї ОМБр також додав, що Сили оборони України успішно застосовують системи FPV, мінометний та артилерійський вогонь.
"Вважаю, що в цій фазі війни 2024 року бронетехніка вже майже неактуальна. Уся ворожа техніка виявляється на підступах, і в 90% випадків знищується ще на підході. Танки, які коштують мільйони доларів, знищуються FPV-дронами, які коштують 300 доларів, і досвідченими пілотами", - пояснив Рост.
- Протягом минулої доби, 23 липня, на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. Російський ворог штурмував позиції ЗСУ на 11 напрямках, найбільше - на Покровському.
- Начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що росіяни на Покровський напрямок кидають останні ресурси.
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