Уся техніка ворога виявляється ще на підході та знищується: командир 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За останні 11 місяців на Лиманському напрямку жодного разу ворог не припиняв спроб штурмувати нас малими чи великими групами в напрямку Лимана. Тому не можу сказати, що цей напрямок сьогодні тихіший, ніж будь-який інший. Ворог постійно тисне, але 60-та окрема механізована бригада як стояла щитом, так і стоїть, не втративши жодної позиції", - зауважив Рост.

За словами командира 60-ї ОМБр, навесні цього року на Лиманському напрямку відбувалися потужні ворожі штурми механізованими підрозділами.

"Російські танки та БТР йшли у великій кількості, але вся техніка була знищена. Зараз ворог йде тільки пішим ходом або на квадроциклах, намагаючись підійти до наших позицій. Але багі - це не броня, і дуже гарно горить", - наголосив Рост.

Командир 60-ї ОМБр також додав, що Сили оборони України успішно застосовують системи FPV, мінометний та артилерійський вогонь.

"Вважаю, що в цій фазі війни 2024 року бронетехніка вже майже неактуальна. Уся ворожа техніка виявляється на підступах, і в 90% випадків знищується ще на підході. Танки, які коштують мільйони доларів, знищуються FPV-дронами, які коштують 300 доларів, і досвідченими пілотами", - пояснив Рост.