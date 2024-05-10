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В Естонії зменшилося число біженців із України

10 травня, 2024 п'ятниця
06:58
Війна з Росією Естонія
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За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, за останні шість місяців кількість українських біженців в Естонії почала знижуватися

Про це повідомляє ERR.

З початку війни до Естонії прибули майже 160 тис. українських біженців, з них 70 тис. переїхали з Естонії до інших країн. Бажання залишитись в Естонії висловили близько 90 тис. біженців з України.

Нині майже 31 тис. біженців проживає в країні під тимчасовим захистом.

"Цього року їх кількість зменшилася порівняно з часом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії і хочуть отримати тут захист, теж поменшала", - сказала глава відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

З початку війни багато біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому.

"Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, але ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист і посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії й знову просить посвідку на проживання. Тобто коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", - зазначила Валту.

За її словами, це число невелике, але в країні бачать "повторних заявників".

  • Радниця відділу політики громадянства та міграції міністерства внутрішніх справ Естонії Аннелі Вікс заявила, що країна не має наміру висилати українців призовного віку з протермінованими паспортами, які на батьківщині можуть бути мобілізовані.
Теги:
Світ
Україна
Естонія
біженці
біженці з України
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