В ISW оцінили вплив ударів по російських складах боєприпасів на ситуацію на фронті

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що у вересні Сили оборони завдали ударів по складах боєприпасів Тверській області та Краснодарському краї, а також вразили 8 жовтня сховище ракет у Брянській області, що призвело до знищення значної кількості снарядів, ракет та безпілотників.

"Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів можуть змусити російське військове командування прийняти рішення реорганізувати та розосередити системи матеріально-технічного забезпечення в тилових районах РФ, щоб пом’якшити наслідки", - зазначили в ISW.

Там підкреслили, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і продовження розвитку власних далекобійних можливостей України можуть дозволити ефективніше використовувати вразливі місця Росії до того, як вона вдасться до контрзаходів.

"Удари по об’єктах у РФ можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби, можливості та дозвіл на проведення масштабної кампанії ударів по матеріально-технічних і допоміжних об’єктах у Росії", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

31 серпня міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії та можуть оголосити про це рішення вже цієї осені.

Проте, 6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

19 вересня речник держдепу США Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.

24 вересня у The Washington Post повідомили, що в Сполучених Штатах "не почули переконливих аргументів" від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії.