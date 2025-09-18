В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Сили оборони України завдали повторного удару по газотранспортній трубі в Купʼянську, через яку окупанти намагались просочитись у місто
Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.
"В Купʼянську тривають дуже складні й важкі бої. Ситуація в Куп'янську-Вузловому - ворог просування не має, підрозділи ЗСУ тримають оборону. Є спроби ворога інфільтруватись між нашими бойовими порядками в тил. Ці групи ворога постійно виявляються й постійно знищуються. Загалом по лівому березі Купʼянська та Куп'янську-Вузловому на поточний момент достатньо сприятлива для Сил оборони України", - розповів Федоренко.
Командир полку БС наголосив, що насиченість російських диверсійно-розвідувальних груп в Купʼянська дуже висока. Втім, Силам оборони України вдається їх вчасно виявляти й знищувати.
"В самому місті Купʼянськ тривають вуличні бої з ворожими ДРГ. Не можна сказати, що російські регулярні війська зайняли якісь райони міста й там немає присутності підрозділів Сил оборони. Втім, насиченість в місті ворожих диверсійно-розвідувальних груп достатньо висока. І також варто додати, що нам вдалось провести заходи й повторно пошкодити трубу газотранспортної системи. Через це на поточний момент ворог знову змушений перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму на правому березі. Тобто, це відкрита місцевість, що дозволяє краще виявляти противника й знищувати. Як наслідок інтенсивність бойових дій на правому березі річки Оскіл знизилась. Загалом ситуація на цьому напрямку дуже напружена. Вимушений констатувати - ворог розуміє мету захоплення Купʼянська як з політичної точки зору, так і для логістичних цілей", - додав він.
- 15 вересня командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко зазначив, що Сили оборони пошкодили та затопили підземну трубу в районі Куп'янська, якою пересувалися російські війська. Наразі рух противника цією трубою не фіксується.
- 17 вересня заступник командира зведеного артилерійського дивізіону бригади "Буревій" Національної гвардії України Ігор Маковський розповів, що на Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми. Російські війська активно накопичують сили та застосовують тактику малих груп
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе