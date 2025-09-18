В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

"В Купʼянську тривають дуже складні й важкі бої. Ситуація в Куп'янську-Вузловому - ворог просування не має, підрозділи ЗСУ тримають оборону. Є спроби ворога інфільтруватись між нашими бойовими порядками в тил. Ці групи ворога постійно виявляються й постійно знищуються. Загалом по лівому березі Купʼянська та Куп'янську-Вузловому на поточний момент достатньо сприятлива для Сил оборони України", - розповів Федоренко.

Командир полку БС наголосив, що насиченість російських диверсійно-розвідувальних груп в Купʼянська дуже висока. Втім, Силам оборони України вдається їх вчасно виявляти й знищувати.

"В самому місті Купʼянськ тривають вуличні бої з ворожими ДРГ. Не можна сказати, що російські регулярні війська зайняли якісь райони міста й там немає присутності підрозділів Сил оборони. Втім, насиченість в місті ворожих диверсійно-розвідувальних груп достатньо висока. І також варто додати, що нам вдалось провести заходи й повторно пошкодити трубу газотранспортної системи. Через це на поточний момент ворог знову змушений перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму на правому березі. Тобто, це відкрита місцевість, що дозволяє краще виявляти противника й знищувати. Як наслідок інтенсивність бойових дій на правому березі річки Оскіл знизилась. Загалом ситуація на цьому напрямку дуже напружена. Вимушений констатувати - ворог розуміє мету захоплення Купʼянська як з політичної точки зору, так і для логістичних цілей", - додав він.