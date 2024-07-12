В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Безумовно, йдеться не про символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів… Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України", - написав він.

"Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів", - додав радник Єрмака.



За його словами, правильна стратегія передбачає ослаблення РФ за трьома напрямами: підвищення вартості війни, руйнація логістики й збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки й загальне скорочення ресурсності.