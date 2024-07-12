В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"
Під "ударами вглиб Росії" слід розуміти не демонстраційні поодинокі удари, а системне руйнування передусім російських авіабаз і військових виробництв
Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.
"Безумовно, йдеться не про символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів… Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України", - написав він.
"Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів", - додав радник Єрмака.
За його словами, правильна стратегія передбачає ослаблення РФ за трьома напрямами: підвищення вартості війни, руйнація логістики й збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки й загальне скорочення ресурсності.
- Раніше українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб Росії.
- Однак 11 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії.
- 12 липня у МЗС Норвегії також заявили, що Україна має право бити по території РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.25
- EUR Купівля 44.19Продаж 44.96
- Актуальне
- Важливе