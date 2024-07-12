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У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ

12 липня, 2024 п'ятниця
15:42
Світ про Україну уряд Норвегії, Норвегія

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція його країни щодо здатності України бити по території РФ є чіткою і відповідає міжнародному праву

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки" на саміті НАТО.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що доки військові дії України відповідають міжнародному праву, статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України", - сказав дипломат.

"Міжнародне право дуже чітке: якщо на вас напали, ви можете дати відсіч нападнику і на території нападника", - уточнив він.

Очільник МЗС Норвегії навів як приклад Харків. Якщо РФ обстрілює місто зі своєї території, Україна має право завдати удару туди, звідки прилетіло.

Ейде наголосив, що "Україна, а не Путін, має перемогти в цій війні".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.  

Теги:
Новини
Україна
Норвегія
Війна з Росією
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