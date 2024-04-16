В Україні створили Корпус демінерів для виконання завдань на звільнених територіях
В Україні створили Корпус демінерів, до якого долучилися підрозділи Міністерства оборони й Збройних сил. До 5 тис. фахівців виконуватимуть завдання на деокупованих територіях держави
Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності полковник Міноборони України Руслан Берегуля на брифінгу в Military Media Center.
Він розповів, що у Корпусі демінерів створена 1 тис. груп розмінування, яка охоплюватиме до 5 тис. фахівців. Вони здійснюватимуть заходи гуманітарного розмінування, перевірятимуть потенційно забруднені території та очищуватимуть місцевість у межах оперативного реагування.
"Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗСУ, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1 тис. груп розмінування", - сказав Берегуля.
Полковник також додав: підрозділи наразі працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Водночас він зазначив, що їм не вистачає обладнання, автомобільної та спеціальної техніки.
"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", - запевнив Берегуля.
- 29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.
- 5 квітня повідомлялось, що в Україні пройшли випробування легкої машини для розмінування DOK-ING MV-4: вона стійка до детонації протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів.
- 7 квітня міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування території України на 2022-2027 роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.86
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе