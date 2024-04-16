В Україні створили Корпус демінерів для виконання завдань на звільнених територіях

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності полковник Міноборони України Руслан Берегуля на брифінгу в Military Media Center.

Він розповів, що у Корпусі демінерів створена 1 тис. груп розмінування, яка охоплюватиме до 5 тис. фахівців. Вони здійснюватимуть заходи гуманітарного розмінування, перевірятимуть потенційно забруднені території та очищуватимуть місцевість у межах оперативного реагування.

"Корпус демінерів фактично створений. На сьогодні до нього долучились підрозділи Міноборони та ЗСУ, які виконуватимуть завдання на деокупованих територіях. Вже створені 1 тис. груп розмінування", - сказав Берегуля.

Полковник також додав: підрозділи наразі працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Водночас він зазначив, що їм не вистачає обладнання, автомобільної та спеціальної техніки.

"Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, які доєднались до Коаліції з розмінування. Завдяки нашій спільній роботі найближчим часом слід очкувати надання нам матеріально-технічної допомоги. Завдяки чому ми доукомплектуємо підрозділи, що входять до Корпусу демінерів", - запевнив Берегуля.