"В Україні величезні черги за безкоштовним хлібом і навіть бійки за нього": нова російська вигадка
В російській соцмережі ВКонтакте шириться фейк, що нібито у Полтаві люди стоять у величезних чергах по хліб і навіть б’ються за можливість отримати його безкоштовно
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Поширена пропагандою "новина" є вигадкою, адже інформація про "бійки за хліб в Україні" не зустрічається ні в українських ЗМІ, ні в правоохоронних органах", - зазначають у SPRAVDI.
Українські та іноземні волонтери, обласні військові адміністрації, приватні підприємці привозять і безкоштовно роздають хліб усім, хто його потребує, особливо у постраждалих від дій агресора населених пунктах. Проте жодного разу не фіксувалося заворушень.
Також зазначається, що "фейкороби підкріпили свій вкид довільною фотографією з інтернету, яка абсолютно не відображає контекст".
Фото: SPRAVDI
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