"В Україні величезні черги за безкоштовним хлібом і навіть бійки за нього": нова російська вигадка

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Поширена пропагандою "новина" є вигадкою, адже інформація про "бійки за хліб в Україні" не зустрічається ні в українських ЗМІ, ні в правоохоронних органах", - зазначають у SPRAVDI.

Українські та іноземні волонтери, обласні військові адміністрації, приватні підприємці привозять і безкоштовно роздають хліб усім, хто його потребує, особливо у постраждалих від дій агресора населених пунктах. Проте жодного разу не фіксувалося заворушень.

Також зазначається, що "фейкороби підкріпили свій вкид довільною фотографією з інтернету, яка абсолютно не відображає контекст".

Фото: SPRAVDI