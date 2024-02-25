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"В Україні величезні черги за безкоштовним хлібом і навіть бійки за нього": нова російська вигадка

25 лютого, 2024 неділя
13:56
Війна з Росією хліб

В російській соцмережі ВКонтакте шириться фейк, що нібито у Полтаві люди стоять у величезних чергах по хліб і навіть б’ються за можливість отримати його безкоштовно

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Поширена пропагандою "новина" є вигадкою, адже інформація про "бійки за хліб в Україні" не зустрічається ні в українських ЗМІ, ні в правоохоронних органах", - зазначають у SPRAVDI.

Українські та іноземні волонтери, обласні військові адміністрації, приватні підприємці привозять і безкоштовно роздають хліб усім, хто його потребує, особливо у постраждалих від дій агресора населених пунктах. Проте жодного разу не фіксувалося заворушень.

Також зазначається, що "фейкороби підкріпили свій вкид довільною фотографією з інтернету, яка абсолютно не відображає контекст".

Фото: SPRAVDI

 
  • 24 лютого російські пропагандистські ЗМІ поширювали черговий фейк про те, що українські військові нібито застосовували американські хімічні боєприпаси проти росіян.
  • 25 лютого стало відомо, що пропагандистські канали поширюють брехливу заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, що угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це нібито "новий альянс нацистів з бандерівцями".
  • 25 лютого повідомлялось, що Російська пропаганда запустила фейк, нібито у Великій Британії роблять ставки, яке наступне місто захопить РФ.
Теги:
Україна
Полтава
фейк
пропаганда
російські фейки
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