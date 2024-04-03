В Україні внаслідок російської агресії загинули щонайменше 538 дітей, 1280 отримали поранення
Станом на ранок середи, 3 квітня, внаслідок російської агресії в Україні загинули 538 дітей, щонайменше 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Більш ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 344,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 130,
- Миколаївській - 103,
- Запорізькій - 100.
Так, протягом минулої доби внаслідок обстрілу селища Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув 11-річний хлопчик. Того ж дня через обстріл військами рф міста Дніпро постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.
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