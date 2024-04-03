В Україні внаслідок російської агресії загинули щонайменше 538 дітей, 1280 отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більш ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 524,

Харківській - 344,

Херсонській - 149,

Київській - 130,

Дніпропетровській - 130,

Миколаївській - 103,

Запорізькій - 100.

Так, протягом минулої доби внаслідок обстрілу селища Новоосинове Куп’янського району Харківської області загинув 11-річний хлопчик. Того ж дня через обстріл військами рф міста Дніпро постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.