В Україні з початку лютого зареєстровано 20 зразків стрілецької іноземної зброї, - Міноборони
Міністерство оборони України оформило свідоцтва про реєстрацію 20 зразків стрілецької зброї іноземного виробництва від початку лютого 2024 року. Зокрема, серед них є штурмові гвинтівки Colt і кулемет PZD 556
Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, кулемети, пістолети, штурмові та снайперські гвинтівки світового виробництва підсилять бойові спроможності ЗСУ.
Він розповів, що серед зареєстрованої зброї є продукція відомих у світі виробників – компаній Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH та Browning.
Для експлуатації у військах свідоцтва про реєстрацію отримали чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини, а також чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення, які вироблені в Чехії, Штатах і Франції.
"Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин", - наголосив Гаврилюк.
- Міністерство оборони України в січні 2024 року допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки як українського, так і іноземного виробництва.
- 25 жовтня 2023 року стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації одразу декілька нових зразків БПЛА.
- 1 лютого уряд підтримав внесену міністром оборони Рустемом Умєровим постанову, яка пришвидшує запуск та розвиток виробництв боєприпасів в Україні.
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