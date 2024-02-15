В Україні з початку лютого зареєстровано 20 зразків стрілецької іноземної зброї, - Міноборони

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, кулемети, пістолети, штурмові та снайперські гвинтівки світового виробництва підсилять бойові спроможності ЗСУ.

Він розповів, що серед зареєстрованої зброї є продукція відомих у світі виробників – компаній Colt, Česká Zbrojovka, DSS, Heckler & Koch GmbH та Browning.

Для експлуатації у військах свідоцтва про реєстрацію отримали чотири зразки 40-мм гранатометів виробництва США, Туреччини та Німеччини, а також чотири типи монокулярів та бінокулярів нічного бачення, які вироблені в Чехії, Штатах і Франції.

"Отримання реєстраційного свідоцтва для закордонних зразків озброєння та військової техніки дозволяє закуповувати їх та вводити до штатів військових частин", - наголосив Гаврилюк.