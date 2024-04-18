"В Україні запропонували мобілізувати політбіженців з РФ та Білорусі": російські фейки за 17 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал ТАСС написав: "ЗСУ на блокпостах в Авдіївці стояли з макетами автоматів".

Дезінформація: Російський пропагандист Кілінкаров заявив: "Ми маємо справу з абсолютно неадекватною політичною елітою в Україні, яка не до кінця розуміє, що відбувається в тій країні, якою вони керують".

Фейк: Ворожий TG-канал "Тройка" написав: "В Україні запропонували мобілізувати росіян і білорусів, які мають статус політичних біженців".