В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках

Про це повідомляє СБУ.

18 вересня відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Як раніше поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.