В Україну повернули тіла 1000 полеглих захисників, які воювали на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках
У четвер, 18 вересня, в Україну в межах репатріаційних заходів повернули 1 тисячу тіл: вони за твердженнями Росії належать українським військовим
Про це повідомляє СБУ.
18 вересня відбулися заходи з репатріації тіл полеглих захисників України, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.
Як раніше поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Репатріаційні заходи провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
- Станом на кінець серпня, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація передала Україні 15801 тіло загиблих українських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, або внаслідок війни, зокрема, в полоні й під час обстрілів.
