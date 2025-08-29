В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
У межах репатріаційних заходів з початку року в Україну повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників. Ідентифікацію останків проводять 23 лабораторії
Про це в Медіацентрі Україна сказав Володимир Біленко, представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ.
"За цей рік у межах репатріаційних заходів в Україну було повернуто понад 10 тис. тіл", – заявив представник Генштабу.
Тіла загиблих захисників повертають із різних напрямків. Як правило, доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, аби встановити особу загиблого.
Водночас начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України Анастасія Шидловська зазначила, що в Україні відразу 23 лабораторії проводять ДНК експертизи репатрійованих захисників.
Посадовиця наголосила, що експерти намагаються проводити експертизи якомога швидше.
"МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році додаткові лабораторії відкрились ще три лабораторії у системі МОЗ", – сказала Шидловська.
Вона додала, що окрім ДНК, працівники системи МВС проводять експертизи шляхом використання спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє ідентифікувати захисника і за особливими прикметами.
- 19 серпня РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків.
