Вартість комплектуючих для дронів компенсують в одному з міст України

Про це в програмі "Війна і волонтери" розповіла керівниця БФ Dignitas Люба Шипович.

У Благодійному фонді Dignitas запустили проєкт "Народний FPV", де закликають людей самостійно складати дрони. За словами керівниці фонду Люби Шипович, першу партію дронів уже передали військовим і вони показали результати на полі бою.

"Близько сотні народних FPV вже у наших військових. Вони знімають відео подяки та результати роботи й надсилають творцям дронів, – розповідає Люба Шипович. – Ці БПЛА працюють і палять ворожу техніку. Поки хтось роздумує, варто чи не варто це робити, що держава має зробити, інші збирають, відправляють і бачать результати своєї роботи".

У фонді Dignitas людям допомагають інженери фірми "Вирій". Компанія функціонує менш ніж рік, але вже налаштувала серійне виробництво й контрактується державою. Серед людей, які проєктують дрони, є професійні інженери, які давно працюють у цій галузі. Але складанням зазвичай займаються люди, які навчилися цього недавно.

"Дрон постійно треба вдосконалювати, оновлювати технології. Адже зараз росіяни вже вміють протидіяти тому, що працювало ще пів року тому. Для цього залучені фахові інженери на підприємствах. А складають дрони люди без спеціальної освіти", – каже Люба Шипович.

Вона вважає, що місцеві збірки повинні існувати поряд із серійними виробництвами. Адже навіть десятки дронів у місяць можуть забезпечити певну військову частину за гроші фондів чи волонтерів.

"У цьому теж є сенс. До прикладу, ініціативу "Народний FPV" підтримав Житомир. Вони компенсують витрати на комплектуючі для людей, які збирають ці дрони. Тому це ще й можливість розвивати бізнеси на місцях, отримувати компенсації від місцевої влади", – переконує Люба Шипович.