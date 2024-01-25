Близько 80% дронів, які склали люди, – хорошої якості, їх уже відправили на фронт, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович

Про це волонтерка Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери" ведучої Еспресо.

На базі благодійного фонду Dignitas організували проєкт "Народний FPV", де можна навчитися складати дрони. За словами керівниці фонду Люби Шипович, складати дрони в тилу значно зручніше, ніж хлопцям на фронті. Проте саморобні "пташки" варто віддати на перевірку фаховим людям, особливо якщо це перший складений дрон.

"Навіть серійні виробники проводять льотні тестування дронів, – каже Люба Шипович. – Якщо ви передаєте їх напряму військовим, треба попередити, щоб вони спершу облітали цей дрон у безпечних умовах. Також ми в рамках проєкту "Народний FPV" приймаємо дрони, наші інструктори перебирають їх, дивляться, чи потрібно щось підтягнути, допаяти, переробити, випробовують їх і лише після того передають військовим. У нас зараз відбувається вже третій набір на курси. Доволі непогані результати вийшли. Близько 80% дронів – хорошої якості, і лише 20% потрібно було доробляти й переробляти".

Люба Шипович наголошує, що на фронті військові в кожній кімнаті щось складають і роблять. А в тилових умовах допомагати війську більш комфортно.

"Паяльники є товарами цивільного призначення, вони продаються. Не думаю, що паяльник більш небезпечний, аніж газова плита. Якщо навмисне не підпалювати щось, то нічого страшного не станеться. Це всі товари цивільного призначення. Ми не працюємо з вибухівкою. Вибухівку залишаємо військовим", – підсумувала Люба Шипович.