Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині

Про це він заявив в етері Еспресо.

"З білоруського боку, тобто через кордон з Республікою Білорусь не було візитів ДРГ і взагалі воєнна активність противника стосується саме ділянки кордону Чернігівщини з Брянською областю, тобто з Російською Федерацією. З боку Білорусії такої активності не було і звідти, наскільки я знаю, зараз так само і немає ніяких прильотів, і візитів ДРГ. Бо Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі та Брянською областю Російської Федерації", - пояснив журналіст.

За його словами, зараз важливо працювати над інформаційною безпекою.

"Це очевидно, дійсно, інформаційна така кампанія стосовно роздмухування, створення певних настроїв у суспільстві, якоїсь тривожності щодо можливого вторгнення. Ми не бачимо зараз, не бувши фахівцями, звичайно, військовими, то ми не бачимо ознак того, що це могли бути якісь серйозні спроби вторгнення. Тобто ДРГ дійсно може бути, робота якихось диверсантів, може бути, але не більше", - додав Маслов.