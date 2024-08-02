Вчора на мотоциклах, сьогодні на БМП: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про атаки ворога на Покровському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку дійсно складна й напружена. Ворог постійно атакує, намагаючись просунутися вперед. За кожен крок окупанти сплачують високу ціну, втрачаючи велику кількість солдатів і техніки. Росіяни використовують усе, що мають. Вчора вони штурмували на мотоциклах, сьогодні була спроба штурму в районі Красногорівки на трьох БМП, які було знищено. Ця активна фаза триває вже понад три місяці", - наголосив Цехоцький.

Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському напрямку.

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де Україна втратила чимало територій.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що, якщо зупинити ворога на Покровському напрямку, то росіяни будуть змушені зменшити свої амбіції.



















