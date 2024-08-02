Вчора на мотоциклах, сьогодні на БМП: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про атаки ворога на Покровському напрямку
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Покровському напрямку активна фаза боїв триває вже понад три місяці
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Покровському напрямку дійсно складна й напружена. Ворог постійно атакує, намагаючись просунутися вперед. За кожен крок окупанти сплачують високу ціну, втрачаючи велику кількість солдатів і техніки. Росіяни використовують усе, що мають. Вчора вони штурмували на мотоциклах, сьогодні була спроба штурму в районі Красногорівки на трьох БМП, які було знищено. Ця активна фаза триває вже понад три місяці", - наголосив Цехоцький.
- Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському напрямку.
- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де Україна втратила чимало територій.
- Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що, якщо зупинити ворога на Покровському напрямку, то росіяни будуть змушені зменшити свої амбіції.
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