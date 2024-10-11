Вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні цьогоріч, - ООН

Про це йдеться у заяві моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Так. за даними ООН, щонайменше 208 цивільних осіб було вбито та 1220 поранено в Україні у вересні, що зробило його місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році.

Серед загиблих за цей період, зокрема, дев'ятеро дітей, 76 маленьких українців - отримали поранення.

Також зазначається, що 46% загиблих від атак російських окупантів в Україні були люди старше 60 років.

"Ракетні атаки по всій країні, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв. Поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням БПЛА", - зазначили у моніторинговій місії.

Там також додали, що переважна більшість жертв серед цивільного населення - 92% - та пошкоджень освітніх і медичних установ - 96% - у вересні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні.



Щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, контрольованій Україною, і 5 на території, окупованій РФ).