Верховна Рада звернулась до конгресу США з проханням продовжувати підтримку України

Про це стало відомо із трансляції народного депутата України Олексія Гончаренка.

Стефанчук наголосив на важливості консолідованої позиції українських парламентарів у питанні стратегічного партнерства зі США.

"Хочу подякувати всім тим, нашим колегам, які долучились до підписання цього проєкту постанови. Тому що справді це постанова, яка об'єднує весь український парламент. Це постанова, яка демонструє наше спільне звернення до наших колег з конгресу і сенату Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.

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На його переконання, це постанова є "дуже своєчасною". Він підкреслив важливість активізації дипломатичної роботи з новою адміністрацією Білого дому, зокрема на рівні парламентів.

"Сьогодні ми маємо звернутись до наших колег з проханням продовжувати підтримку України. Ми бачимо, що дипломатична робота з нашими колегами по усьому спектру, з новою адміністрацією президента Трампа, вона дає свої результати. І парламент також має долучитися до цього, - наголосив Стефанчук. - Тому, шановні колеги, я не буду забирати багато часу, я просто прошу вас сьогодні долучитися до цієї єдиної комплексної постанови, яка засвідчує звернення нас, як українського парламенту, до наших колег з проханням продовжити підтримку українського народу, українських збройних сил і України в цілому", - підсумував він.