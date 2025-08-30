Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найбільше - на Лиманському та Покровському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00.

Ворожі обстріли України

Сьогодні окупанти завдали двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Наші воїни зупинили 10 наступальних дій ворога, ще одне зіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири зіткнення.

Українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно. Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки, намагаючись просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.