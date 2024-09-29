"Відбувається щось серйозне й Україна зробила свій хід": публіцист Панич про ініціативу Байдена скликати засідання "Рамштайну" на рівні лідерів держав

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дуже добре, що План перемоги президента Зеленського не презентували в Україні. Оскільки якби цей план оголосили привселюдно до поїздки в США, то це б загнало Джо Байдена в глухий кут. Тобто або він підтримує цей план, який відомий усім, або він такий-сякий і не хоче перемоги України. Оприлюднення цього плану позбавило б Джо Байдена можливості маневру. Зокрема, уточнити цей план, щось змінити в ньому та чимось його вдосконалити. Така можливість має бути. Адже, президент США - гравець, і треба поважати його свободу дій саме як гравця", - пояснив Панич.

Публіцист зауважив, що зараз готуються вже не технічні, а стратегічні рішення щодо військової допомоги Україні.

"Ніхто не міг бачити План перемоги України від Володимира Зеленського до того, як його побачить Джо Байден. Хоча, дійсно, готувався цей план командами й там явно були попередні розмови та погодження.

Ще один важливий момент: президент США Джо Байден оголосив, що ініціює наступне засідання групи "Рамштайн" на рівні лідерів держав. Тобто готуються не просто технічні рішення, які уточнюють подальшу підтримку України. Це буде стратегічна сесія про план дій. До того ж плануються переговори у більш вузькому колі, зокрема США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Тому, зараз відбувається щось дійсно серйозне й Україна зробила свій хід", - додав він.