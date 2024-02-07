Відмова США від допомоги Україні буде сприйматись як викидання білого стяга перед Путіним, - військовослужбовець ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі немає підстав говорити, що США відмовляться від допомоги Україні. Відмова від допомоги буде сприйматися, як викидання білого прапора перед Путіним. Думаю, що американському суспільству, через своїх політиків які підтримують свободу й демократію, вистачить здорового глузду. Розписатися в тому, що вони не підтримують цього, означає поставити хрест на багатьох уявленнях про те, як рухався Західний світ. Усі сумніви, які висловлювалися впродовж багатьох століть щодо Заходу, що загниває, що вони не здатні дотримуватися своїх принципів і задекларованих цінностей, раніше спростовувалися", - зауважив Варченко.

За словами експерта з питань національної безпеки, відмова від допомоги України з боку США, які на рівні інституцій держави задекларували свою двопартійну підтримку, буде сприйматися як викидання білої ганчірки перед Путіним і путінською Росією.

"Сподіваюсь, що політичні виклики, які стоять перед суспільством США, змусять дати відповіді на питання: чи є правдою задекларовані ними розмови про свободу, демократію, світовий порядок і правила. Впевнений, що народ США не дасть можливість політикам перекреслити свої цінності", - наголосив Варченко.

31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.

1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.

4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.

5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.

6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

















