"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям

Про це у коментарі 5 каналу розповіла жінка на ім'я Олена, яка жила із загиблими в одному під'їзді.

"Це сусіди з парадного. Вони недавно квартиру купили. Жінка з маленькою дитиною. Вилетіли з шостого поверху, видно, через п'ятий. На ту сторону, під плиту. Разом з плитою. Страшне", - сказала вона.

За даними каналу, родина переїхала до цього помешкання нещодавно. Хлопчику ще не було і трьох місяців. Батько вижив, але зазнав тяжких травм.

Ким була загибла киянка

Загибла 7 вересня 2025 року киянка Вікторія Гребенюк, фото: фейсбук її колеги Юлії Мельник

Жінку звали Вікторія Гребенюк. Загибла працювала у благодійній організації "100% життя", яка займається адвокацією та забезпеченням лікування ВІЛ-позитивним людям, пацієнтам із туберкульозом, гепатитами та іншими захворюваннями, повідомляє "Українська правда. Життя" із посиланням на її друзів та колег.

"Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм", - поділилася спогадами Юлія Мельник.