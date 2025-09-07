"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
Російським удар по 9-поверхівці у Святошинському районі міста Києва був такої сили, що жінка зі своїм дитям вилетіли з 6-го поверху
Про це у коментарі 5 каналу розповіла жінка на ім'я Олена, яка жила із загиблими в одному під'їзді.
"Це сусіди з парадного. Вони недавно квартиру купили. Жінка з маленькою дитиною. Вилетіли з шостого поверху, видно, через п'ятий. На ту сторону, під плиту. Разом з плитою. Страшне", - сказала вона.
За даними каналу, родина переїхала до цього помешкання нещодавно. Хлопчику ще не було і трьох місяців. Батько вижив, але зазнав тяжких травм.
Ким була загибла киянка
Загибла 7 вересня 2025 року киянка Вікторія Гребенюк, фото: фейсбук її колеги Юлії Мельник
Жінку звали Вікторія Гребенюк. Загибла працювала у благодійній організації "100% життя", яка займається адвокацією та забезпеченням лікування ВІЛ-позитивним людям, пацієнтам із туберкульозом, гепатитами та іншими захворюваннями, повідомляє "Українська правда. Життя" із посиланням на її друзів та колег.
Читайте також: У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
"Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості і безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти і професіоналізм", - поділилася спогадами Юлія Мельник.
- Під час російської повітряної атаки на Київ у ніч на 7 вересня вперше зазнала серйозних руйнувань верхня частина будівлі уряду.
