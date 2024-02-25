Витік даних про оборонні підприємства: Зеленський доручив провести розслідування

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" у відповідь на запитання кореспондента Еспресо Дмитра Дідори.

Питання стосується державної таємниці, оскільки відповідні підприємства не повинні бути в єдиному порталі "Використання публічних коштів".

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"Я передам правоохоронним органам, нехай розберуться з цим питанням. Немає, чого додати. Я не знаю, чому так сталось", - зазначив Зеленський.