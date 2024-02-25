Витік даних про оборонні підприємства: Зеленський доручив провести розслідування
Президент України Володимир Зеленський прокоментував наявність відомостей про оборонні підприємства в єдиному порталі "Використання публічних коштів", заявивши, що доручить це питання правоохоронним органам
Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" у відповідь на запитання кореспондента Еспресо Дмитра Дідори.
Питання стосується державної таємниці, оскільки відповідні підприємства не повинні бути в єдиному порталі "Використання публічних коштів".
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"Я передам правоохоронним органам, нехай розберуться з цим питанням. Немає, чого додати. Я не знаю, чому так сталось", - зазначив Зеленський.
- Зокрема, Зеленський на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що росіяни мали повну інформацію щодо того, що саме планується Україною під час контрнаступу восени 2023 року.
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