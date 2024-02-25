За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC
У переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2022 року, підприємства Укроборонпрому, зокрема і Державне підприємство "Антонов" у Гостомелі, отримали листа від тодішнього голови Юрія Гусєва з закликом до працівників не панікувати та продовжувати виконувати робочі обов'язки
Про це йдеться у розслідуванні BBC "Невідомі факти про Гостомель. Як цей аеродром так і не став для росіян воротами в Київ".
Зазначається, що документ, який отримали журналісти, написаний у заспокійливому тоні. Гусєв закликав працівників українського ОПК не панікувати та працювати у звичному режимі.
"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", - йдеться в документі, який ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення Росії.
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У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.
"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі.
Також екскерівник Укроборонпрому запевняв, що концерн має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.
- 24 лютого 2022 року росіяни встановили контроль над аеропортом у Гостомелі, що за менше ніж 10 км від Києва. Там же окупанти знищили найбільший український літак "Мрія".
- Вже через два роки, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до народу з аеропорту Гостомеля, звідки окупанти планували захопити Київ. Там президент провів спільну конференцію з Урсулою фон дер Ляєн, Джорджею Мелоні, Джастіном Трюдо та Александром Де Кроо.
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