За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC

Про це йдеться у розслідуванні BBC "Невідомі факти про Гостомель. Як цей аеродром так і не став для росіян воротами в Київ".

Зазначається, що документ, який отримали журналісти, написаний у заспокійливому тоні. Гусєв закликав працівників українського ОПК не панікувати та працювати у звичному режимі.

"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", - йдеться в документі, який ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення Росії.

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У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.

"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі.

Також екскерівник Укроборонпрому запевняв, що концерн має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.