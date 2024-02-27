Війська РФ повернули собі ініціативу на полі бою і готові до наступальних операцій, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять слова президента Володимира Зеленського, який напередодні заявив, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. Зеленський також додав, що українські військові мають чіткий план протидії російським військам.

Водночас ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року.

Крім того, зазначається, що Росія, ймовірно, зможе самостійно визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.

Аналітики припускають: російські війська матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки РФ буде утримувати стратегічну ініціативу.

"Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році", - наголошується у звіті.