Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, одного поранили

Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, одного поранили

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
11:01
Війна з Росією

Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області упродовж доби суботи, 7 грудня, загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень

Зміст

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Так, унаслідок ворожих атак у Дачному Курахівської громади загинули 2 людини. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Одна людина зазнала поранень у Катеринівці Іллінівської громади, там також пошкоджено цивільний об'єкт. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджено велику кількість будинків.

У Часовоярській громаді росіяни пошкодили 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та 2 нежитлові будівлі, а у Сіверську того ж дня - 4 будинки.

  • У п’ятницю, 6 грудня, росіяни атакували FPV-дронами територію вугільного підприємства в селі Котлине Покровської громади. Унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє працівників.

 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
7 грудня, 2024 субота
Путін готує нову мобілізацію
Олаф Шольц
Автор Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Марія Науменко
6 грудня, 2024 п'ятниця
"Давайте зустрінемося і разом визначимо майбутнє Сирії": Ердоган запропонував допомогу сирійському президенту Асаду, але отримав відмову
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
8 грудня
12:28
Оновлено
Обстріл Дніпропетровщини 8 грудня
Росія атакувала Україну "шахедами": на Дніпропетровщині постраждала жінка
12:24
Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова
12:06
Карла Софія Ґаскон
У Швейцарії пройшла церемонія нагородження European Film Awards: головну нагороду отримав фільм "Емілія Перес"
12:05
OPINION
Росія відмовилася від Сирії, зате може знищити Грузію
11:48
Ексклюзив
Путін і Асад
Росія могла ініціювати смерть Башара аль-Асада, - експерт-міжнародник Данилов
11:15
Ексклюзив
Вибори Україна
"Влада розпочала підготовку до виборів": політолог Рейтерович про створення Міністерства єдності
10:29
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Проблема в тому, що влада підтримує методи роботи ТЦК, - ветеран російсько-української війни Симороз
10:27
Дональд Трамп
Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"
10:02
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президенту Південної Кореї оголосили підозру в держзраді за оголошений воєнний стан
10:01
OPINION
Трамп і війна в Україні: сценарії
09:47
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розгорнула сили в буферній зоні на кордоні з Сирією
09:04
Оновлено
Володимир Зеленський і Джо Байден
Боєприпаси для HIMARS та авіасистеми UAS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $988 млн
08:57
ППО
Українська ППО за ніч збила 28 із 74 російських дронів
08:45
Окупанти укріплюють набережну Євпаторії та облаштовують нові вогневі позиції, - партизани
08:30
Новини Львова
Литва передасть українським школам металодетектори на €300 тис.
08:18
ЗСУ
Понад 180 боєзіткнень і 3500 артобстрілів: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за добу
08:04
OPINION
Як поламати "Вісь зла"?
07:55
У Києві сталася смертельна ДТП: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
07:34
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 3 артсистеми і понад 1400 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
06:56
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття майже 50 дронів над 5 регіонами: у Курську і Таганрозі лунали вибухи
06:30
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
У Південній Кореї арештували ексміністра оборони: його звинувачують у держзраді
06:21
Повстанці у Сирії заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Асада
2024, субота
7 грудня
23:47
Сергій Биков
Мінкульт після скандалу звільнив в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій Бикова
22:46
Велика Новосілка, Донеччина
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, - DeepState
22:23
Ексклюзив
Віталій Портников
В адміністрації США немає аргументів, які би примусили Путіна змінити переговорну позицію, - Портников
22:04
РФ Сирія
Ситуація в Сирії демонструє зростаючу слабкість Росії, – МЗС України
21:38
Нотр-Дам
У Франції урочито відкрили Собор Паризької Богоматері
21:36
Майкл Антоніо, Вест Гем, АПЛ
Футболіст клубу АПЛ потрапив у серйозну ДТП
21:08
Огляд
Ілля Ковтун
Шанс для повернення Кличка-молодшого, скандал з Ковтуном і заробітки Магучіх. Головні новини українського спорту за тиждень
20:55
Ексклюзив
Відео з виступом Путіна про "Орешник" дуже ретельно оброблено штучним інтелектом, - генерал Мусаєв
20:48
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії під час протестів напали на знімальну групу опозиційного каналу TV Pirveli
20:21
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Карпати" розтрощили "Верес", а "Кривбас" кращий за "Чорноморець". Результати та розклад матчів 16-го туру УПЛ
20:19
Оновлено
Зеленський у Франції провів зустріч з Трампом та Макроном
20:03
OPINION
Як християни впорядкували час
19:48
Ексклюзив
Масштабування виробництва ракети-дрона "Пекло" створить справжнє пекло для сил та засобів РФ, - полковник ЗСУ Селезньов
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Карл Негаммер
Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії Негаммером та президенткою Грузії Зурабішвілі
19:25
світло
Відключень світла 8 грудня буде менше: Укренерго оприлюднило графіки
19:00
шторм "Кетлін"
Пориви вітру до 149 км/год: Велику Британію та Ірландію накрив шторм Дарраг
18:38
Дональд Трамп
"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії
18:25
Пол Масланскі
У віці 91 рік помер продюсер франшизи "Поліцейська академія" Пол Масланскі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV