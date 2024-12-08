Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, одного поранили

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Так, унаслідок ворожих атак у Дачному Курахівської громади загинули 2 людини. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Одна людина зазнала поранень у Катеринівці Іллінівської громади, там також пошкоджено цивільний об'єкт. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджено велику кількість будинків.

У Часовоярській громаді росіяни пошкодили 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та 2 нежитлові будівлі, а у Сіверську того ж дня - 4 будинки.