Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, одного поранили
Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області упродовж доби суботи, 7 грудня, загинули двоє цивільних, ще один зазнав поранень
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Так, унаслідок ворожих атак у Дачному Курахівської громади загинули 2 людини. У Покровську пошкоджено 5 будинків.
Одна людина зазнала поранень у Катеринівці Іллінівської громади, там також пошкоджено цивільний об'єкт. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджено велику кількість будинків.
У Часовоярській громаді росіяни пошкодили 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та 2 нежитлові будівлі, а у Сіверську того ж дня - 4 будинки.
- У п’ятницю, 6 грудня, росіяни атакували FPV-дронами територію вугільного підприємства в селі Котлине Покровської громади. Унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє працівників.
- Актуальне
- Важливе