Військовий експерт припустив, як ворог дізнався про контрнаступ ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Можливо, президент Зеленський мав на увазі, що були кроти, які здобували інформацію всередині країни й передавали її росіянам. Можливо, незабаром ми побачимо кримінальні провадження від СБУ за фактом державної зради, підозри високопосадовцям. Другий вектор, що президент мав на увазі, що територія України не така вже й велика, і росіяни мали можливість отримувати інформацію з приводу розміщення наших військ, про їхню кількість", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, на східних територіях України працює багато зрадників і навідників.

"Росіяни вирахували, де було розташовано найбільше скупчення військ. Також працює технічна розвідка РФ, перехоплення телефонів, листування. На той момент у росіян було на 2 літаки А-50 більше, і вони бачили набагато глибше територію України, могли аналізувати. Наші військові казали, що десь за три тижні до контрнаступу росіяни все розуміли. Тобто ворог прорахував наш контрнаступ", - пояснив Ступак.

25 лютого 2024 року на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" глава держави заявив, що росіяни мали повну інформацію щодо того, що саме планується Україною під час контрнаступу восени 2023 року.

На цій же пресконференції Зеленський вперше розкрив статистику втрат серед захисників України та російських загарбників за 2 роки повномасштабної війни.





