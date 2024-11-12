Військовий корабель РФ з гіперзвуковими ракетами проводить навчання в Ла-Манші

Про це пише Sky News з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що російський фрегат "Адмірал Головко" пройшов через канал для виконання завдань в Атлантичному океані. Він оснащений гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон".

У міноборони РФ напередодні повідомляли, що "Адмірал Головко" перетнув найвужчу частину протоки Ла-Манш – Па-де-Кале, залишивши базу флоту в Сєвєроморську 2 листопада.

Фрегат став першим військовим кораблем російського флоту, оснащеним гіперзвуковими ракетами "Циркон". Він оснащений осередками VLS 3С14, які можуть запускати крилаті ракети "Калібр", "Онікс" або "Циркон".

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Гіперзвукові ракети морського базування "Циркон" мають радіус дії 900 км і можуть летіти зі швидкістю, яка в кілька разів перевищує швидкість звуку, що ускладнює захист від них.