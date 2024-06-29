Візити Путіна до своїх союзників лише погіршують його становище, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що демонстративні поїздки до своїх партнерів лише погіршують становище Путіна у війні
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Відносини Путіна й Лукашенка завжди були складні, досить напружені. І Лукашенко у важкі моменти завжди їздив у Пекін – показати Путіну, що має й іншого спонсора. Це страшенно дратувало Москву. А Пекін також дратують візити Путіна з Північною Кореєю. Тобто всі ці розпачливі кроки Путіна лише погіршують його становище. Але найстрашніше – це його Z-патріотична спільнота, що розгортається, настрої, що “цар несправжній”. Z-патріотів дивує, чому Путін не покарає Францію тими ж ядерними ударами. Та тому, що Макрон йому досить твердо нагадав, що Франція також ядерна держава. Це те, про що я кажу три роки на всіх каналах - Путін ніколи не був готовий застосувати ядерну зброю, він чудово знав, що це просто шантаж з метою залякування Заходу", - пояснив Піонтковський.
За словами політолога, Путін намагається переконати російське населення, що здатен перемогти в конвекційній війні. Він зауважив, що Захід вже не сприймає серйозно путінські ядерні погрози.
"Тепер Путін сипле інші погрози. Після удару по Севастополю вони звинуватили американців і кинулися їм погрожувати цілком конкретно. Божевільна Машка Захарова заявила, що американцям буде дуже серйозна відплата за їхні удари по Севастополю. Ну, добре, патріоти вже обурювалися, де ж ядерні удари, а тепер через тиждень ті самі Z-патріоти спитають у Путіна: а де відплата по США? Він опинився в такій собі лійці не пустих погроз - раніше погрожував ядерною зброєю, тепер пояснює своїм патріотам, що, так, ми готові застосувати ядерну зброю, але не зараз, сьогодні нема потреби, триває конвенціональна війна, і ми її виграємо. Так, добре, тепер вони чекатимуть і погрожують завдати удари по американських супутниках, по американських безпілотниках, по румунських і польських аеродромах, куди вже прибувають літаки НАТО та які використовуватимуть їх як базові аеродроми для ударів по Криму. Але ж де путінські удари?", - додав він.
- 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
- Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
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