Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Українське керівництво мало б зробити Україну надпотрібною для НАТО, зокрема так само нашим країнам-сусідам і отримати у відповідь їхню готовність нарощувати підтримку нас
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мені здається, що якраз це той момент, коли Україна системно підійшовши мала б запропонувати свою допомогу тій же Польщі, наприклад, у навчанні використання різних технік і технологій протидії тим же дронам, тому що збивати недорогі відносно дрони РФ ракетами - це рівень витрат, який просто неспівмірний із тим атакуючим боєприпасом, який несе дрон", - вважає вона.
На думку нардепки, це Україна потрібна союзникам.
"І через оцю нашу пропозицію, через те, що Україна є потрібна зі своїми знаннями, зі своїми вміннями, зі своїми навіть уже технологічними рішеннями нашим партнерам, виходити на додаткове розуміння того, а як, якомога швидше, забезпечити Україну потрібними речами. Чи то інвестиціями у спільне виробництво на теренах України, чи то коштами вкладеними в українське окреме виробництво, чи то через закупівлю додаткової зброї поряд із переоснащенням себе і переосмисленням взагалі того, а яка це війна", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Вона вважає, що влада має шукати всі шляхи для зближення України та НАТО.
"Мені видається, що якраз в цьому контексті сьогодні українське керівництво мало б зробити Україну надпотрібною всьому альянсу, зокрема так само нашим країнам-сусідам і отримати у відповідь їхню готовність нарощувати підтримку України, як у військовому сенсі, так і очевидно отим кулаком санкційним. Закриття обходу санкцій проти РФ або якомога швидшої відмови дійсно від закупівлі будь-яких енергоресурсів з боку РФ, не тільки які йдуть газогонами, а того ж скрапленого газу, чи нарешті зупинити взагалі весь рух принаймні до Європи тіньового флоту РФ. Треба позбавляти їх крові для їхньої економіки, для фінансування війни", - підсумувала нардепка.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.
