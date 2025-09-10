Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Ексклюзив

Влада мала б зробити Україну надпотрібною для НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Євген Козярін
10 вересня, 2025 середа
21:16
Війна з Росією Іванна Климпуш-Цинцадзе

Українське керівництво мало б зробити Україну надпотрібною для НАТО, зокрема так само нашим країнам-сусідам і отримати у відповідь їхню готовність нарощувати підтримку нас

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мені здається, що якраз це той момент, коли Україна системно підійшовши мала б запропонувати свою допомогу тій же Польщі, наприклад, у навчанні використання різних технік і технологій протидії тим же дронам, тому що збивати недорогі відносно дрони РФ ракетами - це рівень витрат, який просто неспівмірний із тим атакуючим боєприпасом, який несе дрон", - вважає вона.

На думку нардепки, це Україна потрібна союзникам. 

"І через оцю нашу пропозицію, через те, що Україна є потрібна зі своїми знаннями, зі своїми вміннями, зі своїми навіть уже технологічними рішеннями нашим партнерам, виходити на додаткове розуміння того, а як, якомога швидше, забезпечити Україну потрібними речами. Чи то інвестиціями у спільне виробництво на теренах України, чи то коштами вкладеними в українське окреме виробництво, чи то через закупівлю додаткової зброї поряд із переоснащенням себе і переосмисленням взагалі того, а яка це війна", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона вважає, що влада має шукати всі шляхи для зближення України та НАТО.

"Мені видається, що якраз в цьому контексті сьогодні українське керівництво мало б зробити Україну надпотрібною всьому альянсу, зокрема так само нашим країнам-сусідам і отримати у відповідь їхню готовність нарощувати підтримку України, як у військовому сенсі, так і очевидно отим кулаком санкційним. Закриття обходу санкцій проти РФ або якомога швидшої відмови дійсно від закупівлі будь-яких енергоресурсів з боку РФ, не тільки які йдуть газогонами, а того ж скрапленого газу, чи нарешті зупинити взагалі весь рух принаймні до Європи тіньового флоту РФ. Треба позбавляти їх крові для їхньої економіки, для фінансування війни", - підсумувала нардепка.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Теги:
Україна
Польща
ППО
НАТО
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
допомога Україні
Читайте також:
Автор Анатолій Амелін
9 вересня, 2025 вiвторок
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.98
    Продаж 48.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
21:51
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 10 вересня
21:42
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп відреагував на російські дрони у Польщі й обговорив це із Навроцьким
21:39
Кіт Келлог
Келлог прямував до Польщі під час вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, - CNN
21:31
Рубен Брекельманс
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО на сході Польщі
20:55
Ексклюзив
Роман Костенко
"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу
20:50
Оновлено
"Треба працювати над спільною системою ППО": Зеленський, Туск, Стармер, Мелоні та Рютте обговорили інцидент з дронами РФ у Польщі
20:30
освіта гроші
Діти ветеранів отримають від держави компенсацію за навчання за попередній рік
20:11
Ексклюзив
Мета - розвідка і перевірка реакції: Defence Express про російські БПЛА в Польщі
19:46
Інфографіка
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
19:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Росія має багато цілей в провокації з дронами щодо Польщі, - нардеп Княжицький
19:29
Ексклюзив
Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
19:14
Заморожені активи РФ, санкції, повернення викрадених дітей: Зеленський провів розмову з фон дер Ляєн
19:10
ЗСУ
ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
19:00
Ексклюзив
міністр оборони Франції Лекорню
Прем'єр у відставці, нехай живе прем'єр: як у Франції розпочались протести та чого очікувати від нового керівника уряду
18:36
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Почати спільно з союзниками збивати повітряні об'єкти на східному кордоні України є найбільш раціональним рішенням, - Безсмертний
18:22
МЗС України
МЗС України засудило удар Ізраїлю по столиці Катару
18:01
Роберт Фіцо
Фіцо закликав "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були БПЛА, які залетіли у Польщу
17:58
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Резолюція Європарламенту стала холодним душем для офіційного Києва: нардепка Геращенко про вимогу ЄС припинити тиск на опозицію
17:35
Юлія Свириденко
Уряд затвердив програму дій на 2025 рік: Свириденко назвала 12 пріоритетів
17:35
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
17:00
Ексклюзив
студенти
Європа шукає шляхи чесної співпраці з українськими вишами, щоб зупинити "відтік мізків", - докторка філософії з Франції
16:55
OPINION
Моїм європейським друзям. Не зберігайте спокій
16:35
Дональд Трамп 2017
"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
16:22
Андрій Парубій
Вбиваючи майбутнє: убивство Андрія Парубія
16:20
Ексклюзив
освіта
Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
16:17
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
16:14
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки
16:01
Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака
15:51
OPINION
Як виявити убивцю чи колаборанта, поки його не бачить СБУ
15:46
Оновлено
НАТО
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
15:40
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Аналітика
ППО, обстріл, ЗСУ
Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо
15:21
валюта євро
Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених російських активів
14:45
віце-президент США Джей Ді Венс
Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, - Венс
14:08
На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
14:06
OPINION
Вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа
13:52
Погода з Наталкою Діденко
Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні
13:40
Габріелюс Ландсбергіс
"Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні
12:59
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
12:44
Ексклюзив
Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV