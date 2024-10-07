Влада РФ планує щороку набирати до армії 225 тис. контрактників, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, посилаючись на оцінки експертів.

За його даними, гроші у російський бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року.

Коваленко наголосив, що такий показник найкраще говорить про наміри Росії не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни.