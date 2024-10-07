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Влада РФ планує щороку набирати до армії 225 тис. контрактників, - ЦПД

Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
07:48
Війна з Росією мобілізація в РФ

Російська влада планує у найближчі три роки набирати на контрактну службу до армії щонайменше 225 тисяч людей щорічно

Зміст

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, посилаючись на оцінки експертів.

За його даними, гроші у російський бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року. 

Коваленко наголосив, що такий показник найкраще говорить про наміри Росії не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни.

  • Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ про проведення осіннього призову до армії РФ, у межах якого мають залучити 133 тис. осіб.
  • На тлі цього на ТОТ Луганщини загарбники розпочали посилені перевірки чоловіків.
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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