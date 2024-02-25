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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Вночі РФ намагалась знищити українську ППО на півдні, - Гуменюк

Вночі РФ намагалась знищити українську ППО на півдні, - Гуменюк

25 лютого, 2024 неділя
09:57
Війна з Росією сили ППО

Під час нічної атаки по Україні 25 лютого Росія запускала не лише БПЛА, а й ракети, щоб знищити українські системи ППО на півдні

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ніч була напружена, з сигналами повітряних тривог. Нічна активність була пов'язана як з ракетними атаками, так і з дроновими», - сказала вона.

Гуменюк наголосила, що спочатку росіяни намагалися знищити українські системи ППО за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Окупанти атакували ракетами типу Х-31П. Проте ракети були збиті над акваторією моря.

Речниця розповіла, що потім РФ почала атаку БПЛА, які "мали розгалуження і за напрямком, і за часом".

За словами Гуменюк, спочатку півторагодинна ворожа атака відбувалася у напрямку Миколаївщини, наступна атака була спрямована вглиб України - на центральні регіони з переходом на західні області країни.

"І першу, і другу хвилі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали результативно", - зазначила вона.

Гуменюк розповіла, що 1 дрон був знищений над Херсонщиною, щойно увійшов до зони відповідальності ОК "Південь", 3 над Миколаївщиною і ще 2 - над Кіровоградщиною.

"Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили", - підкреслила речниця.

  • Уночі неділі, 25 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки на Україну. Силам ППО вдалося знищити 16 із 18 ворожих безпілотників.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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