Вночі РФ намагалась знищити українську ППО на півдні, - Гуменюк
Під час нічної атаки по Україні 25 лютого Росія запускала не лише БПЛА, а й ракети, щоб знищити українські системи ППО на півдні
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Ніч була напружена, з сигналами повітряних тривог. Нічна активність була пов'язана як з ракетними атаками, так і з дроновими», - сказала вона.
Гуменюк наголосила, що спочатку росіяни намагалися знищити українські системи ППО за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Окупанти атакували ракетами типу Х-31П. Проте ракети були збиті над акваторією моря.
Речниця розповіла, що потім РФ почала атаку БПЛА, які "мали розгалуження і за напрямком, і за часом".
За словами Гуменюк, спочатку півторагодинна ворожа атака відбувалася у напрямку Миколаївщини, наступна атака була спрямована вглиб України - на центральні регіони з переходом на західні області країни.
"І першу, і другу хвилі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали результативно", - зазначила вона.
Гуменюк розповіла, що 1 дрон був знищений над Херсонщиною, щойно увійшов до зони відповідальності ОК "Південь", 3 над Миколаївщиною і ще 2 - над Кіровоградщиною.
"Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили", - підкреслила речниця.
- Уночі неділі, 25 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки на Україну. Силам ППО вдалося знищити 16 із 18 ворожих безпілотників.
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